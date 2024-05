Trop de pigeons en ville : comment les repousser ?

Entre les tables des terrasses, c’est une nuée d’oiseaux. Dans les allées du marché, ils s’y promènent d’un étal à un autre. À Toulon (Var), les pigeons semblent partout chez eux. Les habitants sont exaspérés. Les pigeons prolifèrent en ville, car ils y trouvent des nichoirs, et surtout de la nourriture. Ici, ils rentrent même à l’intérieur des commerces. Magalie Langlois est désemparée. "Ils rentrent, ils se mettent un peu partout, ils essaient de picorer", confie la boulangère. Un épicier, un peu plus loin, a employé les grands moyens. Il a embauché un gardien payé spécialement pour effrayer les pigeons. On lutte contre cet oiseau de ville, comme Roger, sur sa terrasse. Avec des disques réfléchissants, il effraie les pigeons, car chez lui, l’invasion avait tourné au cauchemar. Autre astuce pour faire fuir les pigeons : installer une coupelle de poivre ou de curry sur votre balcon. Ces odeurs sont répulsives. La mairie de Toulouse, de son côté, lutte contre le nourrissage des oiseaux. Nourrir un pigeon est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 euros. TF1 | Reportage P. Géli, M. Jit