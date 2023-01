Trop de PV : le ras-le-bol des infirmières

Ce jeudi matin, cette infirmière libérale doit voir douze patients. C'est un coup de chance que Maxime trouve une place de parking. Mais, faute de place de stationnement, il y a des quartiers où elle ne peut plus prendre de patients. À Nice (Alpes-Maritimes), les places payantes sont gratuites pour les soignants en déplacement et depuis le mois de juillet, ils peuvent se garer sur les places "livraisons". Malgré un disque orange lui permettant de se stationner pendant 40 minutes, elle s'est fait tout de même verbaliser. C'est ce qui est arrivé à Patricia, une autre infirmière libérale, qui nous rejoint à pied. En se garant pour travailler, Patricia a pris beaucoup de PV. Ces amendes, elle les conteste. En plus, celles-ci sont à chaque fois majorées. Ses réclamations sont systématiquement rejetées par le ministère public. La mairie, qui ne peut annuler les amendes, reconnaît un couac dans la mise en place de la mesure. Sur les 743 infirmiers, kinésithérapeutes ou médecins qui peuvent stationner sur les places de livraison à Nice, une dizaine auraient été verbalisés à tort. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guérard