Trop d'usines dans nos champs ?

Pour Bertrand, son décor de travail est idéal. Mais désormais, l'agriculteur doit composer avec ce centre logistique de 100 000 mètres carrés en construction, à l'endroit même où il avait une parcelle il y a cinq ans. Il a perdu près de quatre hectares sur un total de 29. Pas le choix, il n'est pas propriétaire de ces terres. L'histoire de cet agriculteur n'est pas unique. Chaque année, ce sont 20 à 30 000 hectares qui disparaissent. Des forêts et des espaces naturels et agricoles sont remplacées par des habitations, des commerces ou des industries. Jean-François a vécu une expropriation il y a 25 ans. L'État a voulu installer une usine de voitures sur son sol. Selon le maire, "vous ne mettez plus les pieds dans les champs, arrêté ministériel". Il pourrait aujourd'hui revivre la même chose. Sa commune est pressentie pour accueillir une usine de batteries électriques sur une partie de son champ. Il conteste ce projet. Dans la ville, l'idée n'est pas très populaire. La décision reviendra à l'État et aux investisseurs, mais le maire de la commune soutient l'installation de l'usine. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier