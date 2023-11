Trop grand, trop moche... le totem doit disparaître

Sur la tour métallique, des enseignes publicitaires étaient fixées. Le commerçant les a retirées. D'une hauteur de 34 mètres, elle est visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Face aux Pyrénées, elle dénote dans le paysage. La Justice a donné raison à cette association environnementale. Elle a dénoncé le non-respect des règles de publicité et d'enseigne. Le code de l'environnement impose une hauteur limitée à six mètres et demi. La commune d'Ibos a autorisé cette implantation il y a une cinquantaine d'années. Elle vient d'être condamnée à verser des indemnités financières. Si cette victoire est symbolique, l'association environnementale espère maintenant faire bouger les choses aux entrées des villes. Sur cette route, entre Tarbes et Ibos, il y en a des dizaines, de toutes tailles. La réglementation est dense, complexe. Pour ce militant, il n'est pas facile d'identifier les panneaux illégaux. Les publicités retirées, la structure du totem va cependant rester et tant pis si elle est dans l'axe du pic du Midi. TF1 | Reportage P. Mislanghe, G. Udron