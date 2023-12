Trop souvent assis !

Attendre le bus debout ou assis, certains ont vite choisi : "C'est fatigant de rester debout". Et si nous étions devenus accros à la chaise ? "Je passe plus de la moitié de mon temps à être assise" ; "Six heures, sept heures, je pense. Au travail, ces salariés restent des heures cloués dessus. N'en parlez surtout pas à Brigitte. Elle déteste cette position. "Finalement, on est en train de se ratatiner comme ça. On est vivant", lance-t-elle. Charles, lui, se sent bien vivant, pas d'inquiétude. Le serveur parcourt douze kilomètres par jour, plateau à la main. Alors pour ne plus être dépendant de la chaise, le mieux c'est de retrouver le goût de l'effort. Eva a très bien compris. Elle nous offre deux ou trois conseils : "Ne pas rester empêtré dans des états un peu statiques, parce que plus on reste assis, plus on a envie de rester assis. Essayer d'éviter d'utiliser la voiture et, en outre, les transports en commun". La dame marche trois heures par jour avec ses chiens. Un exemple de dynamisme finalement. TF1 | Reportage V. Lahmaut, T. Joire