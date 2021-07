Trophée Bailli de Suffren : les voiliers traditionnels font le show à Bonifacio

Sous les falaises, les voiles des vieux gréements prennent la direction du large. Depuis 20 ans, le trophée Bailli de Suffren amène ces bateaux d'exception de Saint-Tropez à Malte. Cette année, la première escale a pour décor les remparts de Bonifacio (Corse-du-Sud). "Le départ des falaises est quelque chose d'exceptionnelle", raconte Sylvia Figari, responsable du trophée. Le long des quais, les vacanciers, eux, immortalisent l'instant. Sur le pont, les propriétaires peaufinent les derniers réglages. Et pour sortir du port, avec plus de 50km/h de vent, tout le monde est à la manœuvre. Le bonheur à bord se voit, s'entend. Lionel Péan, grand navigateur aux multiples trophées ne cache pas son plaisir de participer à une course pas comme les autres. "Naviguer sur un morceau d'histoire qui est bien conservé, c'est quelque chose qui transfère les émotions", explique-t-il. L'arrivée de la course est prévue le 10 juillet prochain au port de La Valette à Malte. D'ici là, les quinze voiliers engagés vont continuer la compétition qui ressemble avant tout à un voyage initiatique.