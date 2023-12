Trou dans la chaussée, qui est le responsable ? Le 13H à vos côtés

Sous la chaussée près de chez Bernard, il y a un énorme trou. Il se trouve devant un arrêt d’autobus et l’on se retrouve régulièrement éclaboussé par l’eau qui y est accumulée. En outre, cela peut être dangereux pour les utilisateurs de la chaussée, mais la commune n’agit pas. Que peut-on faire ? Dans un premier temps, il faut identifier le gestionnaire de voirie. Pour les routes nationales, c’est l’État. Celui-ci est représenté par la DIR (Direction Interdépartementale des Routes). Pour les routes départementales, c’est le Conseil départemental ; et la mairie pour les routes communales et les chemins ruraux. Pour une voie privée, c’est le président du conseil syndical qui s’en charge. Pour avoir ces informations, il faut se rendre dans la mairie de sa commune. Dans le cas de Bernard, il s’agit d’une route communale, donc c’est la mairie qui est responsable de son entretien. Une fois que le gestionnaire de voirie est identifié, on envoie une lettre recommandée. Pour des demandes importantes, on l’adresse au gestionnaire en personne. Pour une petite demande, comme le rebouchage d’un trou, on l’envoie aux services techniques en précisant la nature du problème et ses conséquences. T. Coiffier