Trouble anormal de voisinage pour perte d’ensoleillement : comment faire valoir ses droits ? Le 13H à vos côtés

Il peut arriver qu'un voisin construise juste devant vos fenêtres et vous vous retrouvez avec un mur face à vous. Pour Catherine, la perte d'ensoleillement est manifeste. Comment une telle situation est-elle possible ? La question est de savoir dans quelle mesure on peut construire en limites de propriété. Le document de référence, c'est le Plan local d'urbanisme (PLU). Il contient toutes les règles de construction de votre commune, c'est donc lui qu'il faut consulter. Dans certains PLU, les constructions en limites de propriété sont tout à fait possibles. Ce qui ne va pas, c'est que la maison que Catherine a achetée est beaucoup trop près de la limite. Puisque son mur a des fenêtres. Et là, la loi est claire, normalement la maison aurait dû être à 1,90 mètre de la limite de propriété. Ce qui la sauve, c'est que sa maison a plus de 30 ans donc il y a prescription. Alors, que peut-elle faire ? Elle peut très bien faire respecter les règles du PLU. Par ailleurs, elle peut aussi faire une action pour trouble anormal de voisinage pour "perte d'ensoleillement". T. Coiffier