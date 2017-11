La troupe de "Stars 80" fête ses dix ans

La tournée "Stars 80" fête ses dix ans en 2017 et a toujours autant de succès. Lors des concerts, on retrouve toujours la même ambiance sur scène et le même vent de folie dans la salle. Leur tournée continue et un 2ème film sur leur aventure sortira au cinéma le 6 décembre. Film ou concert, avec Stars 80, on retrouve toujours la même énergie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.