Trouver un peu de tout à la Braderie de Lille

Pour cette rentrée 2019, les bradeurs ont déjà installé leurs stands à la Braderie de Lille. Un rendez-vous où l'on y trouve de tout : chapeau, caquelon, corne de brume, peluche... Cet événement va durer tout le week-end du 31 août 2019. Côté restauration, les moules-frites sont au programme avec 500 tonnes de moules et 30 tonnes de frites prêtes à déguster. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.