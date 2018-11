Trouville : les décorations de Noël envahissent déjà les magasins !

À Trouville, certaines enseignes ont déjà pris leurs dispositions pour les fêtes de Noël. Dans le magasin Desjardins par exemple, les allées sont remplies de décorations de toutes les couleurs et de toutes les formes. Il y a de quoi donner aux clients l'embarras du choix et heureusement, il reste encore du temps aux familles pour peaufiner leur décor. Et en cette année 2018, les meilleures ventes s'articulent autour des couleurs classiques. Sous le regard émerveillé des enfants, la star dans les magasins reste le Père Noël. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.