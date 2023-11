Troyes, championne du sport pour tous

Sur ce mur d’escalade, Eric le grimpeur, guidé par Jean-Baptiste, ses yeux depuis le sol. En effet, Eric est non voyant. Dans cette salle sportive, valides et non-valides sont sur le même mur. À côté, dans la salle d’armes, valides et sportifs en fauteuil se côtoient, comme Margaux, 25 ans. Elle apprend que la flamme paralympique passera par sa ville. D’ordinaire, Margaux est entraînée avec les valides. À Troyes, les habitants aussi apprennent le passage de cette flamme paralympique. Ici, dans les écoles, depuis des années, les enfants sont sensibilisés au handicap. Au centre sportif, tous les accès sont pensés pour pouvoir accueillir les non-valides. Retour sur terrain pour ce match de basket fauteuil. Parmi les joueurs amateurs, on découvre un vétéran : Eric. Il compte quatre jeux paralympiques à son actif. Des non-valides participent aussi à ce match pour le même plaisir de faire du sport ensemble. TF1 | Reportage G. Bellec, P. Rousset