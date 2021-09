"Truffade" dans le dictionnaire : la définition fâche les Auvergnats

La truffade dans les assiettes mais aussi dans le dictionnaire, une évidence pour les Auvergnats. Mais la définition du Petit Robert qui parle de pommes de terre rissolées avec du cantal fondu a bien failli faire s'étouffer les organisateurs de la fête de la truffade. "C'est une aberration de dire que c'est avec du cantal. Non ! C'est avec la tomme de cantal, la tomme fraîche", s'indigne Isabelle Lantejuol. Christian Perbet, lui, est restaurateur et il cuisine jusqu'à 40 tonnes de truffade par an. Il espère que l'erreur va vite être corrigée. Il a même la preuve que le dictionnaire se trompe. Selon le dicton, il y aurait autant de recettes de truffade qu'il existe de grand-mères. Émilie tient la sienne de sa maman. Pour elle en revanche, le dictionnaire ne s'est pas trompé sur les pommes de terre : elles doivent être rissolées. Dans l'édition 2022, peut-être faudrait-il aussi rajouter une phrase sur l'erreur à ne pas commettre : ne surtout pas la retourner. C'est l'avis d’Élodie. Enfin, le dictionnaire ne précise pas non plus qu'avec la truffade, c'est le plein de calories garanti, été comme hiver, sur place ou à emporter.