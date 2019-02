La truffade, un plat emblématique de l'Auvergne

En Auvergne, la truffade se mange aussi bien en hiver qu'en été. Ce plat à base de pommes de terre fait la fierté des habitants. Direction La Celle pour rencontrer Véronique, agricultrice de métier, et son oncle. Ils nous livrent la recette de la truffade. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.