Truffes : au cœur du marché de Carpentras

C'est la matinée la plus importante de l'automne à Carpentras. C'est parti pour les bonnes affaires truffées. Depuis 1155, la tradition perdure dans le Vaucluse. Les trufficulteurs viennent vendre leur trésor, bien caché dans leur sac en tissu, sur le plus ancien marché aux truffes de l'Hexagone. Les affaires sont dures. Tout le monde se connaît ici, mais cela n'empêche pas de négocier. Par ailleurs, les prix évoluent chaque jour. Ce vendredi matin, certaines truffes se sont vendues entre 150 et 400 euros le kilo, selon leur qualité. "Il y a de la demande. Il y a un eu plus de quantité que l'année dernière. Donc, ça aurait dû être un peu moins élevé sur les prix. Mais bon, ça se passe comme ça", explique Yohann Panza, courtier-négociant en truffes. C'est le début de la saison de la truffe d'hiver. Elles vont mûrir au fil des mois, car il leur faut encore des températures froides pour qu'elles noircissent. Il ne nous reste donc plus qu'à nous mettre à table pour déguster les toutes premières saveurs de la truffe d'hiver, meilleure que l'année dernière nous dit-on. TF1 | Reportage P. Lefrançois, H.P. Amar