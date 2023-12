Recette de Noël : truffes aux crêpes dentelle de Bretagne

C’est une douceur bretonne fondante et craquante à la fois. Cette bouchée gourmande est le pêché mignon de Stéphane. Pour la recette des truffes, il faut du beurre, du chocolat, du sucre, du sucre glace, du chocolat en poudre, un peu de lait et de crème, sans oublier les œufs. Première étape : faire fondre les 300 g chocolat. Puis ajouter 100 g de beurre, un peu de lait, 4 cl de crème liquide et 125 g de sucre glace. La ganache est prête. Elle reposera deux heures au frais, le temps de se rendre au marché de Noël. Le cidre chaud accompagnera notre recette. Vient ensuite la recette de la crème dentelle à incorporer à la truffe. L’astuce, c’est de les faire maison : mélanger 180 g de beurre, un blanc d’œuf, 200 g de sucre et de farine. Il faut les étaler sur la plaque. Ensuite, cinq minutes au four, à 200 °C. La magie prend forme une fois que les crêpes dentelle s’incorporent avec la ganache. Les truffes sont recouvertes de chocolat en poudre ou encore d’éclat de noix de coco. Ces petites douceurs sont économiques : seulement 50 centimes d’euro la pièce, de quoi ravir les porte-monnaies et les papilles des gourmands sur les tables de Noël. TF1 | Reportage M. Pirckher, A. Janssens