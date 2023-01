Truffes : une histoire de terroir

Cela commence par l'histoire d'un trufficulteur et de ses chiens, dressés pour chercher le "diamant noir". Sur le plateau de Canjuers, ce sont des hectares de truffières naturelles que Tanguy arpente depuis quelques années. La Tuber melanosporum atteint sa pleine maturité en mois de janvier. Elle grandit dans ce terroir béni. Tanguy n'a que 27 ans et près de dix ans de passion pour les truffes, transmise notamment par le père de sa compagne. L'histoire de famille est perpétuée comme un savoir-faire gourmand. C'est un art de choisir et de trier les truffes pour en sortir les plus belles. Philippe a transmis la recette de la brouillade aux truffes à son beau-fils. Et parce que le champignon noir n'est pas qu'une histoire d'homme, plus loin dans le Vaucluse (Provence-Alpes-Côte d'Azur), une jeune trufficultrice porte fièrement la robe de la confrérie pour la fameuse messe des truffes de Richerenches en l'honneur du saint patron des trufficulteurs. Les truffes sont ensuite vendues aux enchères sur la place du village. TF1 | Reportage L.Huré, F. Miara, T. Lecercle