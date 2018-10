Quels sont les tubes de Johnny Hallyday les plus écoutés dans le monde ?

Même si Johnny Hallyday nous a quittés, ses chansons, elles, sont restées pour nous consoler. "Retiens la nuit", "Allumer le feu", "Laura"... difficile pourtant de choisir car il y en a tellement et on les aime toutes. Pour savoir laquelle est la plus écoutée dans le monde, nous sommes allés sur Internet. Et la première place est attribuée à "Je te promets". En tout cas, ce qui est sûr c'est qu'on ne se lasse pas des tubes de Johnny. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.