Tubes de l'été 82 : "Les Corons" de Pierre Bachelet

C'est le carton pour "Les Corons" en 1982. Avec plus d'un million de disques vendus, cette chanson devient le porte-bonheur de Pierre Bachelet. Quels souvenirs en gardent les Français 40 ans après ? "La vie dure des parents, des grands-parents et de tous les mineurs. Ça a été une chanson qui m'a beaucoup marqué" ; "Sa musique, c'est agréable" ; "J'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un de vrai et d'attachant. Pierre Bachelet est attachant", confient des passants. À Lens, cette chanson est même devenue l'un des hymnes du Racing Club et des supporters. C'est un tube surprenant dans sa gravité, dans la légèreté d'un été. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez