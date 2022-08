Tubes de l’été 82 : "Les lacs du Connemara"

Un jour, Michel Sardou et Pierre Delanoe listent une brochure sur l'Irlande. L'idée naît alors d'écrire la chansons "Les lacs du Connemara". Créée à la fin de l'année 1981, elle passera le million de ventes en 1982 et restera 20 semaines dans les tops de l'époque. Aujourd'hui, la chanson fait partie d'une comédie musicale, dédiée à Michel Sardou. Hakob Ghasabian fait partie de la distribution. Pour lui, ce titre de six minutes est devenu un monument. "C'est un voyage qu'on fait avec la chanson. On est emporté en Irlande. Je pense que cette chanson a une âme et qu'elle raconte une histoire, ça devient un film", affirme-t-il. "Ça reste intemporel, et même les jeunes de mon âge peuvent s'identifier à ce genre de musique", a-t-il ajouté. Si Michel Sardou a fait ses adieux à la scène, la comédie musicale, elle, est toujours en tournée dans toute l'Hexagone. Et depuis 40 ans, des milliers de Français vont visiter l'Irlande grâce à cette chanson. TF1 | Reportage J. Chubilleau, R. Chao