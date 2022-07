Tubes de l'été 82, "Lili voulait aller danser"

En 1982, Julien Clerc entre dans la danse des tubes de l'époque. Il n'avait alors que 35 ans. À l'école de danse "Swing Delight", la plupart des danseurs n'étaient pas encore nés en 1982. Au mieux, certains balbutiaient à peine leurs premiers mots. Mais voilà ce qu'ils en disent quand on leur demande ce qu'ils pensent de ce titre et du chanteur : "c'est assez rock 'n' roll, c'est très joyeux, ça rebondit beaucoup, mais c'est un petit peu plus rock 'n' roll que swing", "ça me rappelle mes parents qui faisaient des soirées en 80". Dans les années 80, Julien Clerc veut diversifier son répertoire et demande au Québécois Luc Plamondon d'écrire le texte. Cela a donné naissance à un beau succès. Un 45 tours qui va s'écouler à plus de 500 000 exemplaires et faire danser toute une génération. D'ailleurs, ce titre rappelle un "beau souvenir d'enfance". Devant cette réussite, sortira en 1983 "Cœur de rockeur"... un autre tube, une autre histoire. TF1 | J. Chubilleau, C. Moutot