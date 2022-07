Tubes de l’été 82 : "Quand la musique est bonne"

Numéro un des ventes avec 900 000 disques vendus, c'est le tube de Jean-Jacques Goldman en 1982. À Paris, rencontre avec des fans du chanteur. Certains jours, "Quand la musique est bonne" bat des records de diffusion. "C'est la chanson aujourd'hui la plus diffusée de Jean-Jacques Goldman puisqu'elle passe 96 fois par jour à la radio", "Je pense qu'en 1982, elle détonnait un peu. C'était un riff un peu blues-rock avec ce son un peu à la Goldman qui était différent des sons de 1980", lancent certains. Un son différent qui déclenche aussitôt leur passion musicale. "Quand la musique est bonne, c'est un titre qui est sortie en 1982. "Moi, je n'étais pas né. J'ai découvert ce titre bien longtemps après, car je n'étais pas du tout de cette génération. Et je me suis pris clairement une claque" ; "Il y a 40 ans, j'avais 20 ans et je découvrais Jean-Jacques Goldman. Et tout de suite, j'ai eu le coup de foudre forcément. Et depuis, j'ai toujours ce même coup de foudre", confient des fans. À ce jour, le chanteur a vendu 30 millions de disques. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez