Tuerie familiale : émotion dans le village de l'Ain

C'est dans cette maison que le drame s'est déroulé. Les voisins de cette famille recomposée sont en état de sidération. Certains ont déposé des gerbes de fleurs, quand d'autres sont venus allumer cinq bougies devant l'église du village. "On a tenu à allumer ces bougies pour rendre hommage à cette famille qu'on a connue il y a un peu plus d'un an maintenant, et qu'on aimait beaucoup", affirme une habitante. La famille s'est installée à Douvres depuis plus d'un an, et était discrète. Le père, chef d'entreprise, aimait échanger quelques mots avec cette habitante qu'il croisait régulièrement. "Tous les jours, je promène mon chien, et tous les jours, il me disait bonjour et il me souriait. C'est très triste, je suis très touchée", rapporte-t-elle. Tout le village se demande ce qui a pu pousser un jeune de 22 ans, connu pour ses antécédents psychiatriques, à commettre l'irréparable. Pendant ce temps, les gendarmes de la section de recherches de Lyon continuent leur perquisition pour tenter de trouver une explication à ce geste fou. TF1 | Reportage C. Buisine, D. Paturel