Des tuiles de couleurs : un savoir-faire vieux de 280 ans

Rouge, jaune, vert ou bleu, la recette pour fabriquer ces tuiles de couleurs est vieille de 280 ans. À Loire-sur-Rhône, les artisans s'occupent de façonner les tuiles et les architectes se chargent de l'inspiration sur les toits. Ils réalisent des tableaux composés d'une dizaine de couleurs et qui redonnent à la toiture son aspect du XIXème siècle.