Tulipes de Keukenhof : le sacre du printemps

Une explosion de couleurs et un tableau grandeur nature. Le Keukenhof offre cette année encore un paysage digne d'une peinture impressionniste. Les visiteurs sont venus pour admirer ses fleurs et profiter d'un moment hors de la réalité. Un travail méticuleux. Les 40 jardiniers du parc l'entretiennent toute l'année. Patrick Van Dijk est l'un de ces magiciens. Tous les jours, il retire les mauvaises herbes ainsi que les fleurs fanées et redresse les plus fatiguées. La tâche est immense. Sept millions de bulbes sont plantées à l'automne. Au printemps, les jonquilles et les jacinthes s'épanouissent, les tulipes aussi et ce sont elles les véritables stars du parc. Les fleurs rares et surprenantes, Sylviane et Isabelle savent les repérer. Les deux belles-sœurs sont des passionnées. Elles viennent de l'Alsace pour découvrir les dernières créations et surtout trouver des idées pour leurs jardins. Elles ont de quoi s'inspirer, car il y a ici 1 600 types de plantes bulbeuses et 800 tulipes différentes. Ce parc unique attire les visiteurs internationaux. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier, G. Delobette