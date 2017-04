Symbole et splendeur des Pays-Bas, la tulipe est sanctifiée chaque année au Keukenhof. Dans ce parc floral, le plus grand du monde, un jardin fleuri ouvert de mars à fin mai promet une explosion de formes et de couleurs. Pour arriver à ce degré de perfection, l'équipe de jardiniers plante dès le mois d'octobre près de 7 millions de bulbes.