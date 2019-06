Tunisie : un double attentat s'est produit à Tunis

Ce 27 juin 2019, le centre de Tunis est en alerte. Un kamikaze se serait fait exploser aux abords de l'ambassade de l'Hexagone, près d'une voiture de police. Cet attentat-suicide aurait blessé deux civils et trois membres des forces de l'ordre. Une deuxième attaque s'est produite près du siège de l'antiterrorisme. Elle aurait fait quatre blessés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.