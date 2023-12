Tunnel fermé : ils passent à pied par la montagne

C’est un chassé-croisé peu commun. Depuis près d’un mois, les habitants, comme cette factrice, doivent traverser un sentier pas éclairé en pleine montagne. Ils garent leur voiture un peu plus haut. Une randonnée matinale avant de retrouver en bas une autre voiture. Depuis le mois de novembre, le tunnel vers le site touristique des grottes aux Échelles est fermé à cause d’un éboulement. Le trajet à pied est d’un quart d’heure, contre près d’une heure en voiture. Au lever du jour, nous croisons les plus pressés : les parents. Au milieu du chemin, c’est un système d’entraide ; on échange les enfants. Les petits montent à l’école primaire, les grands descendent au collège. Si certains le prennent avec le sourire, c’est un peu moins le cas pour les commerçants. Un boulanger a perdu la moitié de son chiffre d’affaires et a mis son employé au chômage. Même situation pour un garagiste de l'autre côté du tunnel, il n’a presque plus de réservations. Les travaux pour rouvrir le tunnel devraient durer jusqu’au mois de février. Les habitants espèrent la mise en place au plus vite d’une circulation alternée. TF1 | Reportage C. Gerbelot, C. Bruère, R. Ribeiro