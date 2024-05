Tunnel sous la Manche : coulisses d'une surveillance hors-norme

Actuellement, pour les voyageurs, prendre l'Eurostar n'a plus rien d'exceptionnel. Si trente ans après on ne se pose plus la question, derrière la fiabilité du tunnel sous la Manche, se cache des hommes, des femmes, leurs expertises. Tout un dispositif qui assure notre sécurité. Cela commence dans la cabine du conducteur. Au moindre incident, le train s'arrête. La suite se joue derrière une porte, dans le tunnel de service. Chaque jour, les agents patrouillent. Tout doit-être opérationnel, de jour, comme de nuit. La sécurité des voyageurs en dépend, comme l'a prouvé le dernier incident majeur, le 11 septembre 2008. L'incendie s'était déclaré à cinq kilomètres de l'entrée du tunnel. Six personnes avaient été blessées légèrement, une catastrophe évitée grâce au tunnel de service. Entre les deux tubes de circulations, le tunnel de service au milieu agit comme une bulle d'air. Dès qu'une fumée est détectée, deux portes d'urgence s'ouvrent, créant un appel d'air. Les fumées sont expulsées, ce qui donne le temps d'évacuer les voyageurs. TF1 | Reportage N. Robertson, I. Zabala