Tunnels trop souvent inondés : quelles solutions ?

Des situations comme celle-ci, vous en avez certainement déjà rencontré. Ce sont des tunnels inondés à Paris, à Reims ou encore ici, à Annecy, en novembre dernier. Dans ce tunnel pour rejoindre la rocade d'Annecy (Haute-Savoie), la situation était récurrente, avec parfois jusqu'à 30 centimètres d'eau sur la route, provoquant d'importants bouchons. En cause, les infrastructures sont vieillissantes. Au mois de mars, la mairie a donc refait entièrement le dispositif et a changé les pompes. Ces travaux sont onéreux mais nécessaires. De nombreux équipements ne seraient plus adaptés. Selon un expert, ces inondations s'expliquent aussi par des grilles d'évacuation trop souvent bouchées et par l'omniprésence du goudron. À Lyon (Rhône), la mairie expérimente une solution. Elle végétalise les bas-côtés pour permettre à l'eau de s'écouler. On vous montre en images à quoi le bord des routes devrait ressembler à terme. C'est un projet lent et coûteux qui s'achèvera en 2026. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand, S. Prez