TVA à zéro sur certains produits : la solution espagnole

Doux réveil ce mercredi matin pour les Espagnols qui ont reçu l’annonce du gouvernement avec enthousiasme. Œufs, farine, fruits et légumes, pain, lait… la TVA va disparaître sur tous les aliments de première nécessité, alors qu’elle était déjà à 4% en Espagne, contre 5,5% chez nous. Le pot de farine, par exemple, vaut 1,50 euro aujourd’hui. À terme, il coûtera 1,44 euro. Pour l’huile et les pâtes, en revanche, pas de suppression, mais une diminution de la taxe qui passera de 10% à 5%. Pour cette boulangère de San Sebastian, il faudrait aller plus loin pour faire face à l’explosion des prix. "Il faudrait appliquer la mesure sur tout, pas seulement sur les pains et les fruits. Il y a beaucoup d’autres produits sur lesquels la TVA est très élevée, ils devraient nous aider", affirme-t-elle. Autre mesure pour lutter contre la vie chère : un chèque de 200 euros alloué aux foyers les plus modestes. Une série d’annonces qui pourrait donner des idées à l’Hexagone, alors que l’Espagne possède le plus faible taux d’inflation de l’Union européenne. TF1 | Reportage S. Petit, M. Larradet