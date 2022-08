Twirling Pompon, championnes du monde !

Une vague qui a tout raflé. L'énergie et la précision de ces athlètes leur ont valu d'être sacrées championnes du monde aux Pays-Bas. De retour chez elle à Givry (Saône-et-Loire), les jeunes filles sont acclamées par les habitants. C'est une chorégraphie millimétrée qui leur a offert le titre suprême. Leur sport : le twirling bâton, en catégorie pompons. Une discipline à mi-chemin entre les majorettes et les pompons girls américaines, que toutes pratiquent depuis leur tout jeune âge au sein du "Givry Starlett Club". "On a beaucoup travaillé, mais au final, le travail a payé", confie Anaïs Jacquot. Elles préparaient cette compétition depuis trois ans. Mais plus que les techniques, ce sont les valeurs transmises par leur coach qui ont fait la différence. Une victoire collective pour ces 47 sportives âgées de treize à 25 ans. La médaille fièrement accrochée autour du cou, elles ont encore du mal à y croire. "C'est magique, ça fait trois ans qu'on attend ça. Ça y est, on l'a" ; "On l'a ramené, ça y est", se réjouissent-elles. TF1 | Reportage E. Payro, G. Martin