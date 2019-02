Le "Txotx", une tradition au Pays basque espagnol

Le "Txotx" ou la saison du cidre nouveau est une tradition très respectée dans le nord de l'Espagne. Le mot vient du langage basque "Txotxa" qui signifie "le cure-dent". Le vin de pomme du Pays basque est bien plus sec que le cidre normand ou breton. Découvrez en images la perpétuation de cette tradition ancrée dans l'histoire des Basques espagnols. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.