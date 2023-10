Taïwan : les images impressionnantes des vents record du typhon Koinu

Impossible de se mettre à l'abri, la force du vent est telle qu'un homme est projeté au sol. Une autre personne manque de se faire percuter par des morceaux de tôles. Le typhon Koinu a frappé le sud de l'île de Taïwan avec des vents record. Les rafales ont atteint 343 km/h, l'équivalent d'une Formule 1 lancée à pleine vitesse. Un local technique, posé sur un toit, n'y résiste pas. "Comparé au typhon précédent, j'ai l'impression que le vent était beaucoup plus fort", témoigne un habitant. Ce sont bien les vents les plus puissants, jamais enregistrés en Asie. De quoi inquiéter la population, pourtant habituée à des phénomènes météos extrêmes. C'est le deuxième typhon à frapper Taïwan en un mois.. Une personne a été tuée, 190 autres blessées, et plus de 300.000 logements ont été privés de l'électricité. Koinu a perdu en intensité. Le typhon se dirige maintenant vers le continent. TF1 | Reportage T. Misrachi, S. Cherifi, V. Belgrand-Barbier