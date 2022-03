Ukraine : ces jeunes qui prennent les armes

Un étudiant en médecine et un étudiant en économie, âgés de 21 ans, s’entraînent avec des professionnels. Après dix jours de formation au tir, leur instructeur estime qu’ils ne sont pas encore prêts. Tous ont interrompu leurs études pour tenir ce checkpoint à l’entrée de leur village. Avec eux, un jeune garçon de 19 ans, encore étonné d’être toujours là. Bien qu’ils soient aux secondes lignes et sous les ordres d’un soldat professionnel, le danger est bien réel. En raison de la mobilisation générale, les hommes de 18 à 60 ans ont l’obligation de rester en Ukraine et de participer à l’effort de guerre. Tous les volontaires sont acceptés, mais pourvu qu’ils passent ce test. Avant la guerre, cette jeune fille, était vendeuse dans un magasin. Tous veulent défendre leur pays, mais quand on leur demande s’ils sont prêts à tuer un homme, la réponse n’est jamais facile. Dans ce village, tous les jeunes se préparent à affronter la guerre. Ils deviennent, en quelques jours, des guerriers ou aides-soignants. TF1 | Reportage B. Christal, R. Roiné, C. Squary