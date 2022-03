Ukraine : en France, la guerre au cœur des conversations

Cette Toulousaine tenait à commencer sa journée avec quelques mots. Très émue, elle a inscrit son adresse sur le livre de soutien aux Ukrainiens, mis en place par la mairie de Toulouse. Nathan, jeune étudiant toulousain, a inscrit le nom du groupe Facebook qu’il vient de créer. Toulouse est jumelée avec Kiev depuis presque 50 ans. Sur la façade du capitole, les couleurs ukrainiennes côtoient les drapeaux français et européens. Et quand on interroge les Toulousains, ils expriment leur peine face à ce drame si proche. Selon un Toulousain interrogé par l’équipe de TF1, "c’est surtout un grand désarroi, on se retrouve isolés et impuissants face à une population qui va se faire massacrer." Cette dame est née en 1937. Elle aurait aimé ne jamais revoir des images de guerre et elle est très inquiète. Pour surmonter cette inquiétude, des initiatives se dessinent en région toulousaine, pour acheminer de l’aide ou accueillir des réfugiés ukrainiens. TF1 | Reportage P. Michel, J. V. Fournis