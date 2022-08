Ukraine : frappe meurtrière le jour de la fête nationale

Une salve de roquettes a pris par surprise les voyageurs d'un train à Tchapline. Les quatre wagons s'embrasent. C'est un carnage, une fois de plus. Ce jeudi matin, le bilan s'élève à au moins 25 morts et une trentaine de blessés. Sans faire de détails, la frappe russe a visé la petite ville de Tchapline, située dans l'Est du pays, et le chemin de fer qui y passe. Dans la rue qui longe la voie ferrée, le déluge de feu a détruit toutes les maisons Cet épisode meurtrier n'intervient pas par hasard. Pour la fête nationale ukrainienne, les autorités de Kiev redoutaient des frappes massives sur plusieurs grandes villes du pays. La Russie a finalement décidé de viser le réseau ferroviaire. Au mois d'avril, c'est déjà une gare à Kramatorsk qui avait été visée avec un bilan terrible de 60 morts. Ce jeudi matin, Moscou a affirmé que la cible était cette fois militaire. Dans ce conflit, qui entre dans son septième mois et qui s'enlise, les Ukrainiens continuent en tout cas chaque semaine de subir des attaques meurtrières. TF1 | Reportage M. Scott, T. Misrachi