Ukraine : ils ont choisi de revenir se battre

Ils ont roulé deux jours et traversé l'Allemagne et la Pologne pour rentrer chez eux, en Ukraine. Cyril et Christina vivent à Lviv depuis 20 ans. Lui est Français, elle Ukrainienne. Ils reviennent de la région de Troyes où ils ont laissé leurs deux enfants en sécurité chez leurs grands-parents. Dans leur coffre, de la nourriture, des couches, des médicaments collectés dans l'Hexagone. Ces dons serviront aux réfugiés et aux blessés à Lviv. "On s'est focalisé surtout sur les médicaments et sur les affaires pour les enfants, parce que c'est ce qui manque surtout ici", précise Christina. Revenir dans un pays en guerre en laissant derrière eux leurs enfants était un choix difficile. Seulement, ils n'imaginaient pas rester en France sans rien faire. "J'ai construit ma vie ici avec Christina, pour nous, c'est chez nous. Mais c'est un déchirement parce qu'évidemment, on voudrait aussi être aux côtés des enfants", témoigne Cyril. Très vite, une sirène anti-bombardement retentit. Cette tension sera désormais quotidienne, mais ils se sont promis de rester aussi longtemps qu'ils le pourront. TF1 | Reportage S. Chevallereau, S. Riou, C. Cambier