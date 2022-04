Ukraine : les agriculteurs sèment malgré la guerre

À bord de son pick-up, Valentyn Golovchenko n'a jamais cessé de parcourir ses champs de blé et de tournesol même pendant la guerre. Mais jamais il n'aurait imaginé que son métier, agriculteur, pourrait devenir aussi dangereux. "Il y a des dizaines de missiles qui sont tombés sur mon terrain. On appelle à chaque fois les démineurs pour être sûr qu'ils ne puissent plus exploser", précise-t-il. Pendant dix jours, les missiles ont fondu le ciel par dizaines au-dessus de ces terres, dans la région de Mykolaïv, au Sud de l'Ukraine où des violents combats ont eu lieu. Rien que sur le champ de Valentyn, notre équipe a compté une dizaine de missiles porteurs de sous-munitions. Ces dernières s'éparpillent sur une large zone et quand elles atterrissent, certaines explosent et créent des cratères. D'autres n'explosent pas et transforment les terrains agricoles en de possibles champs de mines. Le terrain de Valentyn représente plus de 2 000 terrains de football. Le nettoyer entièrement risque donc de prendre des mois, impossible pour lui d'attendre. Malgré les risques, une partie des 20 salariés de l'exploitation a choisi de continuer à travailler. De ce travail dépend en effet la survie de l'exploitation. TF1 | Reportage I. Bornacin, A. Pocry, A. Aguerre