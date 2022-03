Ukraine : les civils dans la guerre

Des civils visés par un obus, puis par des tirs. Même non armés, ils sont désormais des cibles. À Kharkiv, l'université a été bombardée. Il n'y a plus une journée sans attaque qui ne touche des civils, comme nous le confirme Anastasiya, une étudiante. À Jitomir, Irpin ou encore Borodyanka, dans tout le pays, les habitants ne sont plus à l'abri. Mais malgré la peur, des Ukrainiens de tout âge n'hésitent pas à se dresser face aux forces russes jusqu'à tenter l'impossible. Ici, un civil se met à genoux seul devant un char pour l'arrêter, en vain. Des scènes de résistance comme celle-ci, il y en a dans toute l'Ukraine. Mais le combat est à armes inégales. À Enerhodar, des centaines d'habitants essaient d'empêcher les Russes d'entrer dans leur ville, qui abrite une centrale nucléaire. Mais les troupes progressent et finiront par disperser la foule. D'après les autorités ukrainiennes, au moins 2 000 civils ont été tués depuis le début du conflit. TF1 | Reportage L. Merlier, J. Lacroix-Nahmias