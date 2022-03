Ukraine : les civils fuient les bombardements

Sous le pont d’Irpin, sur les planches de bois, des centaines et des centaines de civiles continuent à fuir la ville pour se réfugier à Kiev. Mardi, ils étaient 3 000 et aujourd’hui le mouvement s’accélère semble-t-il, grâce notamment au cessez-le-feu partiel. Nous n’entendons pas les combats ce mercredi. Une situation extrêmement difficile pour ces familles. "Nous n'avons plus d’eaux, plus d’électricité, il est impossible de rester chez nous", nous disent-ils. Parfois, il y a des personnes âgéesn blessées qu’il faut porter à bout de bras. Militairement, les soldats ukrainiens affirment qu’ils maîtrisent encore 60 % de la ville. Tout le monde l’aura compris ici, la bataille d’Irpin est décisive pour l’avenir de Kiev. TF1 | Reportage B. Christal