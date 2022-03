Ukraine : l'offensive russe se poursuit inexorablement

Des images ont été filmées quelques heures après la dernière frappe russe. Elles montrent la destruction en Ukraine. On y entend le son des sirènes qui se mêle aux cris des blessés à Tchernihiv, au Nord, où l'armée russe a intensifié ses bombardements. Jeudi, deux écoles ont été touchées avec un bilan de 33 morts et de nombreux blessés. C'est le cas d'une jeune fille qui témoigne. Les secours doivent aller vite. Elles doivent éteindre les flammes avant d'aller chercher les survivants. Mais au vu de la puissance de la frappe, cela relèverait presque du miracle. D'ailleurs, on ne sait pas combien de temps faut-il avant que ce bâtiment résidentiel ne s'effondre. Cela fait huit jours que les frappes russes ont débuté. A 140 km de la capitale Kiev, le lycée de la ville de Jytomyr a été rasé. Dans le Sud du pays, la ville de Marioupol a été à nouveau ciblée jeudi soir faisant des dizaines de blessés. Les évacuations de blessés se multiplient. Des opérations de sauvetage de plus en plus compliquées alors que l'électricité est toujours coupée dans la ville. TF1 | Reportage C. Diwo, M. Poujol