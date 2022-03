Ukraine : Lviv touchée par des frappes russes

Les choses ont changé au 23e jour de l'offensive russe. Lviv a été la cible de missiles ce vendredi notamment dans la zone de l'aéroport. Précisément, six missiles de croisière ont visiblement été lancés depuis la mer Noire, depuis un sous-marin russe. Sur les six, deux ont été interceptés par la défense anti-aérienne ukrainienne et quatre se sont abattus dans cette zone de l'aéroport, sur une entreprise qui fait de la maintenance et de la réparation d'avions. Les experts militaires ont peut-être pensé qu'il y avait à l'intérieur des avions de chasse qui auraient pu servir aux Ukrainiens. Ainsi, les Russes ont donc préféré faire une frappe préventive pour que ces avions ne puissent jamais décoller et aller bombarder les tanks. C'est un choc ici à Lviv. En effet, la ville avait été épargnée et c'est la base arrière pour tous les réfugiés mais aussi pour toute l'aide qui peut être envoyée vers le front. Ici, des gilets par balle, des trousses de secours sont confectionnés par les femmes pour participer à l'effort de guerre. TF1 | Duplex X. De Giacomoni