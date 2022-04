Ukraine : nouvelle offensive russe sur le Donbass

Sécuriser les immeubles touchés par les frappes de la nuit, c'est le travail des sauveteurs après le déluge de feu revendiqué par la Russie. A l'annonce : 60 objectifs visés par son aviation et 1 260 par son artillerie. C'est le lancement de sa grande offensive à l'Est de l'Ukraine. Tôt ce mardi matin, le gouverneur de la région de Louhantsk décrivait des combats ininterrompus dans le Donbass, notamment à Roubijne, Popasna et Kreminna, ville de 18 000 habitants conquise par les forces russes. "L'armée russe menace de prendre à revers et d'encercler toute cette région du Donbass encore contrôlée par les Ukrainiens", raconte Michel Scott, envoyé spécial TF1. Lundi, une partie des plus précaires, comme les occupants totalement désemparés d'une maison de retraite, avaient pu être mis à l'abri. Plus à l'Ouest, c'est le même abattement et la même confusion. Après le départ d'un char ukrainien caché dans un jardin, la maison d'une femme a été ravagée par de tirs d'obus venus des deux camps. TF1 | Reportage M. Scott, F. Petit