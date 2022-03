Ukraine : Odessa se barricade

Au bord de la mer Noire, l'équipe de TF1 est en train de filmer quelques images du port d'Odessa, le plus grand d'Ukraine. Ensuite, des détonations retentissent au loin. Vadim Tereshchuk, élu local, explique qu'il s'agit d'un tir de défense aérienne de l'armée ukrainienne. Une fois la frayeur passée, Vadim s'emporte : "on n'a pas peur, on est en colère. On reste fort et abandonner n'est pas une option". Notre équipe quitte ensuite le bord de mer où plane la menace d'une attaque de la marine russe. Dans la ville d'Odessa, les rues sont désertes. Tous les magasins sont fermés, car tous ici redoutent un assaut des forces russes. D'ailleurs, les habitants s'y préparent. Dans un centre de volontaires d'Odessa, des bénévoles collectent les dons, puis les stockent et les distribuent. Inga Kordynvska, la coordinatrice, explique que le centre a besoin de plus de monde. En effet, des produits d'hygiène, des médicaments et surtout de la nourriture sont nécessaires. Par ailleurs, le quotidien de ces bénévoles a totalement basculé en sept jours. TF1 | Reportage E. Lefebvre, A. Pocry