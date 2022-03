Ukraine : premières frappes dans l’Ouest

Très tôt, ce vendredi matin, une explosion à Loutsk a été filmée par une caméra de surveillance, mais également par les habitants. D’après le bilan des autorités locales, il y a eu deux militaires tués. Depuis le début de la guerre, c’est la première fois que la ville est visée. Une habitante est de plus en plus inquiète. Désormais, les frappes ne semblent plus épargner l’Ouest de l’Ukraine. Ce matin, l’armée russe annonce avoir anéanti les aérodromes militaires de Loutsk, mais aussi d’Ivano-Frankivsk. Les combats se rapprochent donc de Lviv où 200 000 personnes ont trouvé refuge. Dans la ville de Dnipro, des quartiers civils auraient été ciblés ce matin, d’après les secours ukrainiens. Pourtant, la ville est supposée être le lieu d’arrivée d’un couloir humanitaire mis en place par Moscou. Autour de Kiev, la situation militaire semble stabilisée. En effet, l’armée russe encercle toujours la capitale, mais ne progresse plus. Pour les civils, échapper à la guerre devient de plus en plus difficile. TF1 | Reportage J.M Bagayoko, E. Dubosc