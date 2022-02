Ukraine-Russie : inquiétude sur la ligne de front

Ces soldats nous emmènent sur leur position, dans l'ancien pensionnat d'une ville de Kiev. Les derniers jours ont été plutôt calmes, quelques échanges de tirs seulement. Ravagée par les combats, une salle de sport se trouve à quelques centaines de mètres des séparatistes. Ici, les militaires veulent croire que la paix peut revenir. À quelques rues seulement, nous sommes déjà dans les quartiers habités par les civils. La ville de Marïnka est sur la ligne des fronts, les séparatistes en haut de ces terrils. Dans les rues, après sept ans de conflits, peu d'habitants croient encore que leur situation peut changer dans les semaines à venir. "Les politiques se sont déjà rencontrés plein de fois. Sur le papier, c'est bien beau ce qu'ils font. Mais dans la réalité, rien ne change jamais", se plaint une femme. La population est à bout. Un homme vit juste en face des positions ennemies. Il nous emmène voir une usine abandonnée, elle aussi victime de la guerre. "On était 12 000 habitants avant la guerre. On n'est plus que 6 000", raconte-t-il. TF1 | Reportage M. Guiheux, G. Aguerre