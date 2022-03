Ukraine : solidarité exceptionnelle dans une commune d'Auvergne

Les habitants de Châtel-Guyon sont émus par la guerre en Ukraine. Dans un restaurant du centre-ville, Anastasia n'en revient pas. Cette Ukrainienne est installée dans cette petite commune depuis quelques années. Elle n'aurait jamais imaginé en recevoir autant de la part d'inconnus. Sa famille préfère rester en Ukraine, alors elle leur a envoyé des vidéos et des photos de la mobilisation dans l'Hexagone. Jusqu'ici, son mari, Franck Pommier, a stocké les cartons dans la salle de restaurant de son hôtel. Mais aujourd'hui, il est contraint de refuser des colis. C'est la ville qui va l'aider pour évacuer, trier et reconditionner. En seulement deux jours, les agents municipaux ont dû gérer 90 tonnes de dons qui sont stockés à 15 kilomètres de la commune, faute de place. Pour ne pas être débordée par une logistique trop lourde, la ville de Riom, elle a fait le choix de collecter uniquement les besoins de première nécessite. En Auvergne, la générosité ne se limite pas aux dons. À Châtel-Guyon, les propositions d'hébergement se multiplient ces dernières heures. TF1 | Reportage N. Chiesa, C. Olive