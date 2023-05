Ukraine : mort d'un journaliste français dans une attaque

C'était en mars 2022. Arman Soldin se filme pour la première fois au front. La guerre venait juste de commencer, il ne l'a plus quittée. Le journaliste a été de toutes les batailles, de Kiev à l'Est dans la Donbass. C'est en faisant son travail pendant un reportage qu'il a été tué ce mardi. Ce mercredi matin, ses collègues de l'Agence France-Presse se retrouvent la gorge et le cœur serrés. "Arman c'est vraiment quelqu'un qui était tellement enthousiaste, tellement énergique et tellement vivant", confie Juliette Hollier-Larousse, directrice de la vidéo pour l'AFP. Il était doué et courageux aussi. Ces images de chars russes détruits qu'il filme à Irpin en pleine bataille illustrent la défaite russe devant Kiev. Envoyées aux médias du monde entier, elles feront le tour du monde. Il était au plus proche des soldats comme des civils. Les hommages à son travail se multiplient. Arman Soldin est le troisième journaliste français tué en Ukraine. Comme les autres, nous ne l'oublierons pas. TF1 | Reportage F. Litzler