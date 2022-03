Ukraine : une centrale nucléaire visée

Des bombardements sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Les combats entre les soldats russes et ukrainiens sont intenses. Dans la nuit de jeudi, les flammes gagnent plusieurs bâtiments et font craindre le pire. L'attaque a eu lieu à proximité de Zaporijia, dans le Sud de l'Ukraine. La centrale nucléaire est située à 100 km à peine de la ville de 800 000 habitants. Heureusement, aucun des six réacteurs n'a été frappé. L'incendie a touché un laboratoire et des bâtiments administratifs. Les flammes ont été rapidement maîtrisées par les pompiers ukrainiens. Aucune fuite n'a été signalée. Malgré des nouvelles rassurantes, les habitants sont loin d'être tranquilles. L'intention des troupes russes n'était pas de détruire la centrale, mais de s'en emparer. Elles ont aujourd'hui le contrôle total de la zone, un site sensible stratégique. Notons que la centrale alimente près de quatre millions de foyers en électricité et fournit 50% de l'énergie nucléaire du pays. Un nouveau moyen de pression pour le Kremlin qui a maintenant la main sur l'approvisionnement de plusieurs villes. TF1 | Reportage L. Merlier, M. Début